Donini: “Prossima settimana decisiva per vedere i risultati della prima riapertura”

Intervenuto a Sport Today, l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini ha commentato così i dati del contagio da Coronavirus: “I dati praticamente ricalcano lo stesso passo epidemiologico delle ultime 4 giornate. Fino a qualche settimana era un sogno, speriamo di continuare così. Sarebbe un risultato esaltante ad una settimana dalla riapertura di molte attività. Speriamo di continuare a vedere lo 0 davanti, prima dello zero in maniera assoluta. Ci tengo comunque a riportare in modo sincero il cordoglio per le 29 persone decedute. Questa situazione ci colpisce molto a livello emotivo ed umano. Non sono numeri, sono esseri umani che sono costretti a vivere questi ultimi giorni isolati dai propri cari. Cominciando da qui ci tengo ad estendere un appello a tutti, in modo da mantenere tutte le precauzioni possibili, onde evitare una nuova crescita dell’epidemia. Le cose positive in questi giorni non mancano. Il 56% di tutti coloro che hanno contratto l’infezione in regione, sono guariti definitivamente. La popolazione attiva della malattia è al minimo, sotto le 8.000 unità, la cui maggior parte è curata a domicilio. La prossima settimana sarà decisiva per vedere i risultati di questa prima riapertura”.

