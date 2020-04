Donini: “La curva di crescita del virus continua a diminuire. Bisogna continuare così”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, l’assessore regionali alle politiche sanitarie Raffaele Donini, ha commentato i dati di contagio da Coronavirus: “Ci tengo a stingermi anche oggi alle famiglie che hanno perso i propri cari. Anche oggi 79 decessi, sono numeri importanti. L’epidemia è ancora in giro e uccide ancora. Dobbiamo avere la massima attenzione a proseguire sulla strada che abbiamo tracciato. I contagi stanno decrescendo come da noi preventivato. Le misure stanno funzionando ma vanno seguite ancora. Aumenta per fortuna anche il numero di guariti e anche di quelli che stanno trattando la malattia a domicilio. La terapia intensiva cresce, non tantissimo, ma il livello di saturazione è importante, perciò stiamo proseguendo sul piano iniziale di potenziare la terapia intensiva in regione. Mi fa piacere inoltre notale che dove avevamo i focolai più intensi, oggi si sono visti dati molto incoraggianti, ampiamente sotto la media regionale nella crescita del contagio. In più stiamo iniziando il controllo del contagio tra il personale sanitario”.

