Donini: “Curva non esponenziale, ma c’è ancora crescita. Ai cittadini dico di osservare le regole”

Punto della situazione emiliano-romagnola dell’epidemia Coronavirus anche per l’assessore alla sanità Raffaele Donini. Il suo aggiornamento a E’Tv Rete 7:

“Abbiamo quasi 6mila contagiati, il tasso di crescita non è esponenziale, è costante attorno al 12-14%, ma comunque comporta un numero complessivo importante, anche per quanto riguarda i deceduti che sono 640. La buona notizia sono i 250 guariti. In linea generale non si nota ancora un calo della curva dei contagi e dobbiamo combattere con le nostre armi, serve il massimo sforzo del sistema sanitario e anche da parte dei cittadini. Osservate le più rigorose regole di precauzione”.