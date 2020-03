Donini: “Curva di crescita del virus molto incoraggiante”

Intervistato da Sport Today, l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini ha dato nuovi aggiornamenti sul Coronavirus: “Noi oggi registriamo l’incremento dei contagi più basso degli ultimi tempi. Altre volte però abbiamo notato che la situazione aritmetica era dovuta ad una serie di referti che dovevano ancora arrivare. Non è in dubbio però che il numero di contagiati sia in calo. Questa è davvero una buona notizia per chi sta combattendo il virus in prima linea. Ma è una vittoria anche per i cittadini diligenti che stanno rispettando le regole. Non possiamo però cantare vittoria. Anche oggi oltre 90 persone hanno perso la vita e il numero di contagiati è ancora importanti. La curva di crescita del virus è molto incoraggiante. Non possiamo però rilassarci adesso. Ora dovremo essere più tempestivi a fare lo screening per le persone che cominciano a manifestare i sintomi. Come ho già detto cercheremo di somministrare a domicilio i medicinali che possono aiutare la guarigione dal virus, nel momento in cui le condizioni cliniche potrebbero peggiorare. Il virus guadagna ancora, poco, ma ancora cresce. Noi vogliamo arrivare al punto in cui il virus comincerà a perdere nei nostri confronti”.

