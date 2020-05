Aitini: “Lavoriamo alle riaperture, il primo weekend di fase 2 è andato bene”

Riaperture

Punto giornaliero a E’Tv Rete 7 con l’assessore alla sicurezza del Comune di Bologna Alberto Aitini sull’emergenza Covid-19 in Emilia Romagna. Le sue parole:

“Stiamo lavorando sulle riaperture, la regione ha già annunciato alcune riaperture importanti e in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Ora si tratta di mettere in piedi tutti i protocolli per consentire a ristoranti, negozi e quanto altro di riaprire in sicurezza. E’ importante che le attività commerciali siano messe nelle condizioni di attuare tutte le misure necessarie”.