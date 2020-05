Donini: “Spingiamo per riaprire le attività in sicurezza. Calcio? Decisivi i dati”

Consueto punto sull’emergenza Covid-19 in Emilia Romagna su E’Tv con l’assessore alla sanità Raffaele Donini. I dati confermano il trend, ma non bisogna abbassare la guardia:

“Siamo dentro a una epidemia che si è diffusa rapidamente – ha affermato – Anche oggi abbiamo 111 casi in più nonostante le mascherine e tutte le precauzioni del caso, quindi dobbiamo continuare a stare attenti. Noi spingiamo per allentare ancora le restrizioni sulle attività produttive, ma conviviamo con un virus molto contagioso e per questo servirà essere bravi a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare i dispositivi di protezione. Oggi il passo epidemiologico è costante, siamo allo 0.4% per il quinto giorno consecutivo e quasi il 60% delle persone contagiate è guarito”.