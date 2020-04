Donini: “Dati positivi. Previsione Protezione Civile? Si avvererà solo continuando così”

Intervenuto a Sport Today, l’assessore alla salute per la regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ha discusso dei dati regionali riguardanti il contagio da Coronavirus: “Noi continuiamo a diminuire il passo epidemiologico. Ad oggi siamo al minimo storico dall’inizio dei contagi da Covid-19. Anche oggi sono 281 i guariti, che si aggiungono ai più di seimila guariti. Ovviamente non ci dimenticheremo mai delle persone che hanno perso la vita a causa di questa epidemia. Un numero che purtroppo continua a crescere. È aumentato il numero dei malati che vengono curati a domicilio, evitando quindi di sovraffollare gli ospedali e anche attaccando la malattia con un primo trattamento a casa. La terapia intensiva si sta svuotando, e questo ci fa sperare per il meglio”.

