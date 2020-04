Donini: “I reparti si alleggeriscono, ma l’epidemia fa ancora male”

Consueto aggiornamento giornaliero per Raffaele Donini, assessore alla Sanità, nell’ambito di Sportoday su E’Tv Rete 7. L’epidemia colpisce ancora, ma la curva scende.

“Purtroppo abbiamo ancora 72 decessi, soffriamo molto per queste perdite – ha affermato – Questa pandemia fa ancora molto male, è ancora pericolosa soprattutto per certe fasce di popolazione e per chi la trascura. Oggi però abbiamo il tasso di crescita più basso, più in generale i reparti stanno dando segnali di alleggerimento della saturazione sia degli infettivi che della terapia intensiva. Insomma, la curva sta andando nella giusta direzione. Sono dati incoraggianti ma non dobbiamo abbassare la guardia”.