Donini: “Il trend dei dati è positivo, ma non possiamo abbassare la guardia”

Punto della situazione sul Covid-19 in Emilia Romagna anche con l’assessore alla sanità Raffaele Donini ospite di E’Tv Rete 7.

“Siamo ancora nell’ambito di una epidemia che sta ancora colpendo duro – ha affermato – I decessi sono arrivati a 1902, 91 in più in Emilia Romagna. In realtà, a volte vengono registrati i decessi in giornata ma sono dati di qualche giorno prima. Sono comunque persone che non ci sono più e mi stringo attorno ai familiari. Non mancano però dati positivi e confortanti. Per il quinto giorno consecutivo siamo sotto al 5% di incremento del contagio nonostante l’alto numero di tamponi fatti e complessivamente il sistema sanitario regionale, pubblico e privato, sta tenendo. Aumentano anche i guariti, siamo oltre 1.800″.