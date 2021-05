Donadoni può ripartire dall’Ungheria: contatto col Ferencvaros

L'ex allenatore rossoblù potrebbe ripartire dal club campione d'Ungheria

Dopo aver terminato l'esperienza nel campionato cinese, per Roberto Donadoni potrebbe prospettarsi un'altra panchina all'estero. Accostato anche al Cagliari in questa stagione, l'ex tecnico rossoblù ha confermato di aver trattato con alcuni club in questi mesi.