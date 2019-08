Donadoni parte con un pareggio in Cina, ma la classifica piange

Ha debuttato qualche ora fa nel campionato cinese Roberto Donadoni.

Una situazione non facile per il tecnico bergamasco, chiamato a salvare a dieci giornate dalla fine lo Shenzhen, penultimo in classifica a un punto dalla salvezza. L’ex tecnico rossoblù ha affrontato la squadra ultima della classe, ovvero il Bejing Renhe, in un vero e proprio scontro diretto. Alla fine ha prevalso la tensione della retrocessione ed è finita uno a uno con il vantaggio Shenzhen con Mary al 26′, pareggio degli ospiti con Baojie al 44′. Un punto per uno non fa male a nessuno – Shenzhen a quota 15, Renhe a 12 – ma il Tianjin, l’ultima squadra al momento salva, anch’essa con 15 punti, giocherà domani contro lo Shanghai Sipg terzo in classifica.