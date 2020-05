Donadoni: “La Cina ci insegna. La salute è la priorità”

Mentre la Serie A vacilla, in Cina la situazione sta lentamente tornando alla normalità, sia dal punto di vista sociale che sportivo. Lo ammette ai microfoni de “La Repubblica” anche Roberto Donadoni, ex allenatore del Bologna ed oggi tecnico dello Shenzhen.

“La Cina ci sta insegnando come sconfiggere questo virus. Stiamo tornando alla normalità – spiega Donadoni, che infine conclude – Giocare deve essere un piacere, sarà importante per tutti riprendere. La priorità comunque rimane la salute. Sabato abbiamo pareggiato contro Cannavaro, presto inizierà il campionato. Non abbiamo ancora una data certa, ma spero entro giugno”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”