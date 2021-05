Donadoni: “Il Bologna ha giocatori interessanti e di prospettiva. Palacio? Feci io il suo nome”

"Mi fu sottoposta una lista di due-tre attaccanti, ma nessuno mi convinceva. Allora feci il nome di Rodrigo, che era libero: per fortuna il club capì che era un'opportunità da cogliere. Io non lo conoscevo bene, non c'erano mai stati contatti tra di noi. Le qualità del campione però erano sotto gli occhi di tutti, a me interessava avere garanzie sull'uomo. Una volta ottenute quelle ho insistito con la società perchè lo prendessero. Se utilizzato nel modo giusto è ancora un calciatore di assoluta affidabilità. Se ha ancora voglia di giocare se fossi nel Bologna me lo terrei stretto".