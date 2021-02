Donadoni: “Bologna, devi avere più fame. La mentalità del club è trainante per la squadra”

Intervistato da Stadio, l’ex tecnico rossoblù torna a parlare del Bologna, analizzando il momento della squadra a due giorni dalla partita di Reggio Emilia con il Sassuolo(dove ha vinto 3/3 quando allenava sotto le Due Torri) e della società, sottolineando come debba avere più fame. Ecco le sue parole:

“La mentalità di un club è trainante nei confronti della squadra, tutto va di pari passo. Questo vale per tutti, non solo per il Bologna. Nel calcio la qualità è importante ma se non hai fame e sangue negli occhi quando vai in campo, vai poco lontano”.