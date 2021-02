Donadoni: “Avrei accettato Cagliari un mese e mezzo fa”

È stato vicino al Cagliari l’ex tecnico rossoblù Roberto Donadoni. Le difficoltà sarde avevano portato patron Giulini a pensare all’ex CT della nazionale, ma per Donadoni non c’erano le condizioni per accettare.

“Mi ha fatto piacere essere preso in causa dai sardi e ringrazio Giulini che mi ha contattato – ha affermato – Abbiamo parlato: ho ritenuto che non ci fossero le condizioni per iniziare quest’avventura, nonostante io a Cagliari ci sia stato, e anche molto bene. Proprio per l’affetto che mi hanno dimostrato i tifosi, ho creduto che il passo non potesse essere affrontato. Fosse successo un mese, un mese e mezzo fa, come ho detto al presidente, avrei accettato. Adesso, per come lavoro io e la voglia che ho, non c’era la tempistica ideale. Perchè? Per impostare un certo tipo di lavoro, come mi è capitato in altre realtà, vedi Parma. Un discorso è partire a inizio gennaio, un altro a fine febbraio”.