Donadoni: “Al Bologna manca poco per svoltare, ora la squadra è diversa dalla mia”

L’ex allenatore rossoblù, Roberto Donadoni, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui esprime un suo pensiero sul Bologna e sul salto di qualità per il quale manca davvero poco. Queste le sue parole:

“Non dico cosa servirebbe al Bologna, son cose che spettano a Mihajlovic – ha affermato – Diciamo che mi sembra manchi poco per il salto in avanti. La squadra oggi è un’altra rispetto alla mia e per questo diverte di più. Lo dico senza fare polemiche, ma io avevo Krafth, Masina, Falletti e potrei continuare. Il Bologna se la gioca con tutti e sa divertire, non manca tanto al salto. Bisogna vedere se c’è la voglia di farlo”.