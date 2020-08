Dominguez: “Voglio la Nazionale con il Bologna”

Durante la vacanza che sta trascorrendo a Mykonos insieme ai connazionali Nehuen Paz e German Pezzella, il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez è stato intercettato dai microfoni di Espn ai quali ha parlato del suo primo anno in Italia.

Sull’obiettivo Nazionale argentina: “Ora l’obiettivo è riposarsi perché è stata una stagione davvero molto lunga che ci ha messo tutti alla prova, ma nel prossimo futuro punto assolutamente a giocare di più con la maglia del Bologna sempre tenendo nel mirino la Nazionale. Anche nei mesi scorsi sono rimasto in contatto con il Ct in vista di una possibile nuova convocazione. Indossare la maglia del proprio Paese è una sensazione davvero unica, così come poter giocare al fianco di Messi. Non dimenticherò mai quel momento. In spogliatoio si comporta come un normale compagno di squadra, ma in campo è un’altra cosa: quando gioca a calcio è su un altro pianeta, è un extraterrestre”.