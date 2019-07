Dominguez se parte Pulgar

Nel gruppo dei centrocampisti, tutto il mercato rossoblu ruota attualmente intorno al futuro di Erick Pulgar.

Il mediano deve ancora tornare dal Cile dopo la Copa America, il Bologna mostra ottimismo riguardo la sua permanenza. Nessuno ha ancora bussato alla porta emiliana per avere il giocatore. Nel malaugurato caso in cui il cileno debba lasciare Bologna, i felsinei avrebbero già pronta l’alternativa: Nicolas Dominguez del Velez. L’argentino potrebbe eventualmente arrivare anche in caso di permanenza di Pulgar, ma sarà necessario piazzare qualche esubero prima di investire nuovamente.

Fonte: Repubblica