Dominguez: “Mi sento bene, Serie A calcio più fisico”

Ottima prova di Nicolas Dominguez a San Siro contro l’Inter alla prima da titolare dopo il lockdown. Il centrocampista argentino è salito di livello nella ripresa anche con quel dolce assist per Musa Barrow. L’ex Velez è stato intervistato dalla tv argentina Tyc Sports:

“Ho messo minuti nelle gambe e mi sto ambientando sempre di più – ha affermato – In Italia ho dovuto imparare meglio la lingua, ma l’idea di calcio di Mihajlovic è molto simile a quella del mio ex allenatore Heinze, anche se in Italia conta di più il fisico. Sono tornato titolare e sto molto bene”.