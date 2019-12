Dominguez in arrivo: ecco l’ultima conferma social

Lo ha detto ieri mattina Sabatini, lo ha ribadito nella notte lo stesso giocatore. Nicolas Dominguez è il primo acquisto del mercato invernale del Bologna. Il centrocampista argentino ha infatti pubblicato qualche ora fa due foto sul proprio profilo Instagram, mentre gioca probabilmente la sua ultima partita con il Velez – vinta in trasferta contro il Patronato. Insieme alle foto, in descrizione il ragazzo ha postato una doppia bandiera dell’Italia. E’ ormai ufficiale il suo arrivo in Serie A e nella squadra rossoblu.

Il post Instagram di Dominguez