Dominguez convocato in nazionale, ma occhio alla quarantena

Non solo Medel, anche Nico Dominguez è stato convocato per le qualificazioni mondiali sudamericane di fine marzo quando l’Argentina affronterà l’Ecuador e la Bolivia, ma il problema Coronavirus rischia di mettere in quarantena i giocatori provenienti dall’Europa e soprattutto dall’Italia.

Sono tanti gli ‘italiani’ convocati da Scaloni, oltre a Dominguez ci sono Dybala, Lautaro, Pezzella, Musso e De Paul e il Governo argentino ha già messo in atto alcune azioni per i cittadini che sono stati a contatto con viaggiatori in arrivo dalle zone più colpite del pianeta. Non è dunque escluso a prescindere che, come sostiene il Carlino, anche i giocatori argentini provenienti dall’Italia possano essere messi in quarantena preventiva.