Dominguez: “Buona gara, soprattutto in difesa. Medel? Spero rimanga”

Il Bologna pareggia 0-0 in trasferta contro l' Atalanta . Tra i migliori in campo dei rossoblù, Nico Dominguez che al termine del match ha parlato così a Dazn:

"Abbiamo fatto una buona gara soprattutto in difesa, oggi eravamo molto concentrati, in settimana ci siamo detti che avremmo dovuto fare meglio della gara con la Salernitana e oggi siamo riusciti a non prendere gol. Vincere la Copa America con la Nazionale argentina quest'estate mi ha dato fiducia ed entusiasmo.