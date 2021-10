Dominguez: “Bologna, facciamo una grande stagione. Con il Milan voglio esserci”

Il centrocampista argentino Nicolas Dominguez, intervistato dal Resto del Carlino, parla della sua condizione fisica in vista della partita di domani e analizza questa prima parte di stagione del Bologna .

"Sto bene, penso di esserci contro i rossoneri, sono ottimista. Ho avuto questo problemino alla fine della gara di Udine: ho sentito il soleo indurirsi. Per precauzione ho lavorato a parte. Il Milan si può battere, siamo nel nostro stadio. Ma dovremo fare una prestazione d’alta intensità: non mi fido del loro ko in Champions ".