Dominguez attende l’ok dalla Lega

Finalmente ci siamo. Nicolas Dominguez sta per diventare ufficialmente un giocatore del Bologna: o meglio, sta per ricevere l’esecutività del tesseramento. Arrivato questo inverno dal Velez, il centrocampista argentino si allena già da settimane a Casteldebole, ma per problemi burocratici non è potuto scendere in campo domenica scorsa al Dall’Ara contro la Fiorentina.

Ieri però il Bologna ha depositato il suo contratto in Lega Calcio, ed attende quindi solo l’ok definitivo. I rossoblu sono fiduciosi, ed aspettano ottimisti la risposta della Federazione entro oggi. Salvo imprevisti burocratici, dunque, il ragazzo potrà esser convocato per la gara di domenica a Torino contro i granata.

Fonte: “Carlino”