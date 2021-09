Domenica il corteo per i 112 anni del club

Festa di compleanno del club rossoblù

I gruppi della Curva Andrea Costa, invitano tutti i tifosi a radunarsi domenica alle 15,30 in Piazza VIII Agosto e da lì raggiungere in corteo via Orefici, dove è situata la targa a ricordo del luogo in cui nel 1909 sorgeva la prima sede del club. I gruppi della curva si ritroveranno in centro subito dopo la fine della sfida con la Lazio (programmata alle 12,30). Per il match di domenica sono già stati staccati più di 10 mila biglietti. La Curva Bulgarelli esaurita: verrà aperta anche la San Luca.