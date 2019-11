Domenica il Coro dell’Antoniano prima di Bologna-Parma

Il Bologna comunica che

“Domenica nel prepartita di Bologna–Parma scenderà in campo il Coro dell’Antoniano che accompagnerà Alessandro Visintainer in “Per te io ci sarò”, canzone dedicata al Bologna e composta dallo stesso Visintainer.

Il Coro dell’Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre e diretto da Sabrina Simoni dal 1995, ambasciatore dei progetti di solidarietà dell’Antoniano con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, vi aspetta al 62° Zecchino d’Oro in programma mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 con diretta Rai Uno dall’Antoniano di Bologna. Sabato 7 dicembre la finalissima verrà trasmessa in prima serata dall’Unipol Arena di Casalecchio.