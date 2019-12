Domenica al Dall’Ara attesi Saputo e Dominguez

Non ci sono grandi sconti in atto, previste riduzioni solo per gli studenti e promozioni per le scuole calcio legate al Bfc. Si prevedono almeno 20.000 spettatori al Dall’Ara per la sfida all’Atalanta. Tra questi potrebbe esserci anche il presidente Joey Saputo, che arriverebbe non solo per seguire la squadra ma anche per parlare di mercato.

A proposito di mercato il primo arrivo, Nicolas Dominguez, secondo quello che riporta Stadio, a giorni dovrebbe arrivare in città. Già domenica potrebbe essere nuovamente al Dall’Ara dopo la visita dello scorso settembre. Intanto ieri mattina Mbaye e Svanberg, insieme a Di Vaio, in collaborazione con l’associazione Bimbo Tu, hanno incontrato i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bellaria.