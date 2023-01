Domani torna anche il campionato Primavera in diretta tv: c’è Sassuolo-Bologna

Domani la primavera in diretta tv

Torna anche il campionato di Primavera 1 in questi primi giorni di gennaio.

Il Bologna di Luca Vigiani riparte da Sassuolo in un derby per le zone playoffs di classifica. Comanda la Roma con 29 punti, unica sconfitta contro il Bologna, insegue la Juve a 24, segue il Toro a 23, poi Frosinone e Sassuolo a 22 e Fiorentina a 20, mentre il Bologna è settimo a 19. In caso di successo, i rossoblù aggancerebbero proprio i neroverdi.