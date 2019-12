Domani tocca a Destro

L’ultima gara da titolare in stagione era stata il 22 settembre al Dall’Ara contro la Roma. Poi l’infortunio e lo stop forzato. Ora però Mattia Destro è rientrato, e sembra star bene dal punto di vista fisico. Domani, con tutta probabilità, il numero 22 sarà nuovamente titolare nell’attacco rossoblu. Il Bologna farà visita all’Udinese per il quarto turno di Coppa Italia, ed il ragazzo otterrà la sua sesta presenza stagionale – la terza dal 1′.

Santander sta infatti decisamente meglio ma non è ancora pronto per rientrare fra i convocati, mentre Palacio ha bisogno di riposo dopo il ‘tour de force’ a cui è stato costretto in queste ultime settimane: salvo imprevisti, dunque, Mihajlovic schiererà proprio Destro come prima punta nel suo tridente. Il classe 1991 – che è rientrato domenica sera a Napoli per uno spezzone di gara – non ha ancora segnato quest’anno, ma spera di sbloccarsi proprio domani alla Dacia Arena: un gol sarebbe ossigeno puro per lui.