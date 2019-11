Domani Palacio allo Store ufficiale del Bologna

Nonostante l’ennesima sconfitta – stavolta a Reggio Emilia contro il Sassuolo – il Bologna prova di non far spegnere l’entusiasmo. Il legame con i tifosi è fondamentale, e così domani Rodrigo Palacio sarà allo Store ufficiale del Bologna presso lo stadio Dall’Ara. L’attaccante argentino sarà a disposizione dalle ore 18 per foto e autografi.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Vi aspettiamo domani, martedì 12 novembre, dalle ore 18:00 con Rodrigo Palacio al Bologna Fc 1909 Official Store dello Stadio Dall’Ara, ingresso Tribuna di Via dello Sport, 6. Rodrigo sarà a disposizione di tutti i tifosi rossoblù per foto e autografi.

Fai parte del Kids Club? I primi quindici che si iscriveranno all’evento potranno usufruire di uno dei tanti vantaggi riservati ai tesserati Kids Club: l’accesso privilegiato per conoscere Rodrigo. Iscriviti ora all’evento Incontra Palacio cliccando qui

Ricordiamo che nel rispetto dei partner e dei licenziatari per l’occasione i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna Fc 1909”.