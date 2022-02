Domani l’Under 18 ospita la Lazio

Domani in campo l'Under 18

Le sette vittorie nelle ultime otto uscite sono diventate sette in nove, e il tris di successi all’inizio del 2022 non si è trasformato in poker nonostante una buona prova sul campo dei genoani. Magnani, però, non sarà in panchina per scontare l’ultimo dei due turni di squalifica, con Diego Perez che siederà al suo posto per sfidare la Lazio, con calcio d’inizio alle ore 15 presso il Centro Sportivo Biavati. La partita, valida per il 10° turno di campionato, è solamente il primo di cinque recuperi che il Bologna dovrà giocare per mettersi in pari con le altre squadre, con l’obiettivo di migliorare una classifica che vede ora i rossoblù all’ottavo posto con 22 punti dopo quattordici partite disputate.