Domani alle 19:09 tutti in piazza del Nettuno per la foto della campagna abbonamenti. Come riporta il sito ufficiale della società rossoblù:

“Il Bologna chiama a raccolta tutti i suoi tifosi per realizzare una foto di gruppo che sarà l’immagine della nuova campagna abbonamenti.

Vi aspettiamo con maglie, sciarpe e bandiere rossoblù per dimostrare che #NoiCiSiamo!”