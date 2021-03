Domani l’esordio del Bologna eSports in eSerie A Tim

Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, prenderà il via domani l’avventura del Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare alla prima eSerie A TIM | FIFA21 di sempre.

Marco “BARBA21” Barbieri, Giorgio “ORANGEORGE” Salemi e Andrea “LILBOPEEP78” Luzzi sono i tre players del team rossoblù che parteciperà al campionato esports ufficiale della Serie A TIM.

A partire dalle 15,30 è possibile collegarsi ai canali twitch o youtube ufficiali della eSerie A Tim e seguire in diretta tutte le partite dei rossoblù

Questo il programma completo delle partite del Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare:

Ore 15:30 Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare Vs Parma eSports

Ore 16:57 (orario indicativo) AC Milan| Qlash Vs Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare

Ore 17:21 (orario indicativo) Torino Fc eSports Team Vs Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare

Ore 19:00 (orario indicativo) Parma eSports Vs Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare

Ore 20:20 (orario indicativo) Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare Vs AC Milan| Qlash

Ore 20:55 (orario indicativo) Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare Vs Torino Fc eSports Team