Domani la ripresa degli allenamenti

Dopo il ko casalingo contro l’Inter, Mihajlovic concede due giorni di riposo ai suoi. Niente allenamento dunque anche oggi per il Bologna, che tornerà in campo domani. Seduta fissata per le ore 14 a Casteldebole, dove per l’occasione le porte saranno mantenute aperte. I rossoblu inizieranno quindi da martedì a preparare il derby emiliano contro il Sassuolo, previsto per venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli allenamenti dei rossoblù in vista della trasferta a Sassuolo di venerdì alle 20,45 riprenderanno domani, con una seduta di lavoro alle 14 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole”.