Dopo il pareggio di domenica con la Lazio, il Bologna torna ad allenarsi e lo farà domani alle ore 15:00 presso il centro Niccolò Galli. La seduta non potrà essere seguita dai tifosi poichè si svolgerà in un campo non accessibile al pubblico dal momento che quello principale è inagibile a causa di alcuni lavori. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.