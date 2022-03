Domani la Primavera ospita la Juventus

Domani la sida contro i bianconeri

Il pareggio in casa della Spal ha consentito alla squadra allenata da mister Luca Vigiani di mantenere un buon distacco dalla penultima posizione occupata proprio dalla formazione biancazzurra, ma ancora non può bastare per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

I 24 punti in coabitazione con il Lecce è un bottino migliorabile, e la speranza è che nelle prossime giornate i rossoblù possano progredire in classifica guardando alle formazioni che per ora sono davanti come Empoli (25 punti) e Verona (27). Prima di tutto, però, è necessario puntare all’impegno di domani pomeriggio, quando alle ore 16 comincerà la sfida contro la Juventus presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. La squadra bianconera allenata da Andrea Bonatti, rinvigorita dal successo esterno sul campo della Sampdoria e con 37 punti in classifica che valgono il terzo posto al pari della Fiorentina. Compito dei rossoblù continuare sulla striscia delle ottime prestazioni dell’ultimo periodo e centrare tre punti che sarebbero molto pesanti.