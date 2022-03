Domani la Primavera ospita il Genoa

Domani scontro diretto con il Genoa

La bella vittoria casalinga contro la Juventus ha dato ancora più fiducia alla squadra allenata da Luca Vigiani , che dalla ripresa del campionato in poi ha fatto vedere ottime cose sia in casa che in trasferta, e sia a livello di prestazioni che di risultati.

Soprattutto al Centro Tecnico Niccolò Galli i rossoblù hanno guadagnato punti importanti, e proprio domani a Casteldebole i rossoblù aspetteranno il Genoa, per il match valido per il 24° turno del campionato Primavera 1. Alla vigilia di un nuovo turno di campionato, infatti, i rossoblù si trovano al quattordicesimo posto in coabitazione con il Verona, e con i 27 punti fin qui totalizzati potrebbero agganciare proprio il Genoa in classifica a quota 30, magari approfittando dello scontro diretto tra Napoli ed Empoli (entrambe a 28 lunghezze) per scalare ancora di più la graduatoria.