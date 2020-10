Domani la Primavera in campo contro la Spal

Archiviata la prima sosta stagionale per via degli impegni delle Nazionali, il campionato Primavera 1 torna in campo nel fine settimana con un programma molto ridotto. A causa dei numerosi contagi, ben 4 gare sulle 8 in programma sono state rinviate a data da destinarsi. Si tratta di Ascoli-Juventus, Inter-Genoa, Samp-Empoli e Torino-Milan.

Bologna-Spal si giocherà. I ragazzi di Zauri scenderanno in campo alle ore 15 al Biavati. C’è attesa per questo derby perchè entrambe le squadre sono partite bene in campionato, totalizzando 5 punti. Il Bologna arriva dal rocambolesco 3-3 in casa della Lazio, mentre la Spal dal pari all’ultimo minuto contro il Torino. Il match sarà visibile in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.