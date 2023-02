Domani la Primavera di Vigiani: obiettivo playoffs

Il Bologna, reduce da due vittorie di fila, è sesto in classifica con 34 punti, uno in meno della Fiorentina e due in meno di Toro e Roma, mentre a 37 c'è la Juventus seconda alle spalle del Lecce in testa con 39. Domani in trasferta a Lignano Sabbiadoro, il Bologna affronterà l'Udinese ancorata al penultimo posto con 15 punti