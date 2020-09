Domani la presentazione della terza maglia

C’è grande curiosità attorno alle maglie che vestiranno i calciatori del Bologna la prossima stagione. L’attesa però sta per finire, e a breve i nuovi completi per il campionato 2020-21 verranno mostrati al pubblico.

La prima maglia che verrà presentata sarà la terza, che verrà svelata online nella giornata di domani. Per vedere il suo esordio in campo bisognerà attendere domani pomeriggio, quando i rossoblù affronteranno alle 15.30 in amichevole la Feralpi Salò. Un giorno in più di attesa per la maglia di casa e da trasferta invece, che vedranno la luce nella giornata di domenica. Attenzione ai numeri di maglia: quelli che vedremo nell’amichevole di domani pomeriggio saranno provvisori e non definitivi (questi ultimi verranno comunicati in seguito).