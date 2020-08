Domani la partenza per Pinzolo

Domani la squadra svolgerà una seduta di allenamento alle 10 a porte chiuse al centro tecnico. Alle 15 il gruppo si trasferirà in pullman a Pinzolo (TN), sede del ritiro estivo, dove soggiornerà fino al 5 settembre, giorno dell’amichevole col Feralpi Salò, presso l’hotel Corona.

Non è ancora chiaro se la gara si giocherà a porte chiuse o se a parte del pubblico sarà concesso accedere al campo di gioco. Si attendono comunicazioni ufficiali in questo senso. Il ritiro è organizzato con la collaborazione di Dolomiti Sport Event, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena e Comune di Pinzolo. A comunicarlo è il sito del Bologna con una nota ufficiale.