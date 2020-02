Appuntamento importante per tutti i tifosi rossoblù domattina a Casteldebole.

E’ in programma infatti il diciannovesimo turno del campionato di Primavera 1 tra Bologna e Roma. La partita si giocherà al Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole e sarà visibile dalla collinetta gratuitamente con calcio d’inizio alle ore 11. Per chi non riuscisse a presenziare è prevista la diretta tv di Sportitalia.