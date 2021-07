Domani Dortmund-Bologna, ecco dove vederla e sentirla

Le coordinate per vedere Dortmund-Bologna

Settimana di passione per il Bologna di Sinisa Mihajlovic con tre belle amichevoli da gustare. Si parte domani ad Altach contro il Borussia Dortmund, poi il 5 agosto, probabilmente ad Evian, c'è il Liverpool, e infine l'8 agosto a Lignano Sabbia d'Oro contro il Pordenone.

Il primo appuntamento, contro i tedeschi, in attesa di ulteriori comunicazioni sulle altre due, presenta una diretta televisiva da parte di Sky Sport. Calcio d'inizio alle ore 17 ad Altach con diretta sia per gli abbonati sport che calcio. Canali di riferimento Sky Sport 1, 201, e Sky Calcio, canale 202. Per quanto riguarda la radio, diretta su Radio Nettuno Bologna 1 con commento Pippo Cotti e Alessandro Mossini sulla frequenza di 97.000 o 96.700.