Domani Donsah incontra i ragazzi del Liceo Sportivo di Camerino

Mercoledì 13 maggio gli alunni del Liceo Sportivo incontreranno, in videoconferenza, il calciatore della nazionale ghanese Godfred Donsah. La videoconferenza vuole essere l’ennesima testimonianza delle immense possibilità dello sport, per la crescita individuale, umana e professionale dei giovani. Il calciatore Godfred Donsah rappresenta un modello di come la passione, la caparbietà, l’impegno, la costanza e la serietà possano cambiare il percorso della propria vita e quella dei propri familiari, essendo una straordinaria occasione di riscatto sociale. Godfred, nato e cresciuto in un villaggio del Ghana, ci racconterà come sia riuscito, grazie alla perseveranza e dopo tanti sacrifici, a diventare un calciatore professionista. Donsah è attualmente in forza al Cercle Bruges, in prestito dal Bologna FC. Presenterà l’incontro Silvio Pagliari, procuratore del giocatore e titolare della Pagliari & Minieri player management.