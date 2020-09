Domani il ritiro di Pinzolo si concluderà con la gara amichevole delle 15:30 col Feralpi Salò, formazione che milita nel campionato di Serie C. La partita sarà trasmessa in esclusiva per Bfc Tv sulla pagina Facebook ufficiale del Bologna, aperta e visibile anche ai non iscritti. Al termine dell’incontro il gruppo rossoblù farà rientro in città.

Lo comunica il Bologna.