Domani Augsburg e Bfc omaggiano Haller: da lunedì maglie in beneficenza

Il Bologna comunica che:

“Domani, in occasione dell’ amichevole Augsburg-Bologna entrambe le squadre scenderanno in campo con un’edizione speciale delle rispettive divise da gioco per onorare la memoria di Helmut Haller, indimenticabile campione nato e cresciuto calcisticamente proprio ad Augsburg che indossò la maglia del Bologna dal 1962 al 1968 diventando protagonista dello scudetto del 1964.

Le maglie con cui i giocatori di Augsburg e Bologna scenderanno in campo riporteranno infatti sul retro il numero del giocatore che le indossa e il nome Haller.

A partire da lunedì le maglie indossate dai rossoblù saranno messe all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza alle associazioni Bimbo Tu Onlus e AIL Bologna.

I canali disponibili per accaparrarsi i cimeli saranno la pagina Facebook Beneficenza Di Vaio e la piattaforma Charity Stars