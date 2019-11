Nonostante la sosta, il Bologna chiude le porte di Casteldebole già da domani.

E’ in programma una doppia seduta per la squadra rossoblù, ma lontano da occhi indiscreti. Dopo il recupero di Santander e Tomiyasu, da verificare le condizioni di Soriano e Dijks, con l’olandese ancora in dubbio per la sfida al Parma.