Proseguiranno domani i lavori a Casteldebole in vista di Bologna-Lazio di domenica.

Il programma prevede già al mercoledì le porte chiuse, infatti la squadra si allenerà lontano da occhi indiscreti per preparare il ritorno al Dall’Ara contro i biancocelesti. Da verificare le condizioni di Mitchell Dijks, unico attualmente non disponibile per un infortunio ai muscoli costali. Sarà assente anche Soriano squalificato.