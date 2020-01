Domani allenamento a porte…

Come previsto, dopo l’allenamento leggero di ieri post-Spal, il Bologna oggi si riposa. Mihajlovic ha infatti concesso un meritato giorno di stop ai suoi ragazzi, che sabato hanno vinto il derby contro i ferraresi.

I rossoblu riprenderanno dunque ad allenarsi domani, in preparazione del match casalingo di sabato pomeriggio contro il Brescia. La seduta di domani a Casteldebole è prevista per le ore 14: per l’occasione, le porte del centro sportivo saranno aperte al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“I lavori della squadra verso #BFCBrescia riprenderanno domani a Casteldebole, con una seduta a porte aperte alle 14”.