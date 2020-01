Dopo la sconfitta con il Torino di domenica pomeriggio, il Bologna scende in campo per preparare il match di domenica prossima al Dall’Ara contro il Verona.

Per volere del mister, in accordo con la società, l’allenamento di domani previsto per le ore 14 al centro sportivo di Casteldebole sarà – come riportato sul sito ufficiale del club rossoblu – aperto al pubblico.